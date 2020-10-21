Зугдиди, 21 октября 2020, 14:23 — REGNUM Неизвестные 21 октября захватили заложников в филиале банка Грузии, расположенного в Зугдиди, административном центре края Самегрело-Верхняя Сванетия. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».
По предварительной информации, у злоумышленников есть оружие. Их мотивы, цели и требования неизвестны.
Как сообщают журналисты, захвачены около 30 человек, это — клиенты и работники банка. Пожилых посетителей выпустили. Очевидцы рассказывают, что слышали выстрелы.
Место происшествия оцеплено. На месте находятся полиция и спецназ.