Екатеринбург, , 14:14 — REGNUM Политтехнолог Андрей Мозолин разработал обучающую игру «Город в огне», моделирующую политические конфликты. Об этом заявил сам автор продукта.

Как передаёт «ЕАН», настольная игра позволяет обучить студентов и чиновников тому, как вести себя и принимать решения в непростых условиях.

«Появляется возможность заранее понять возможное развитие этих конфликтов», — уточняет Мозолин.

Сейчас игра проходит финальные тесты. Ожидается и онлайн-версия продукта.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября 2020 года уральский полпред Николай Цуканов заявил, что в Екатеринбурге покончили с политическими конфликтами.

Читайте ранее в этом сюжете: Уральский полпред заявил об окончании политической войны в Екатеринбурге