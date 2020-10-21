Каргасокский р-н, , 14:03 — REGNUM В Каргасокском районе Томской области продолжается сбор нефтесодержащей жидкости, вытекшей в реку Обь. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 октября в областном ГУ МЧС.

За двое суток (19−20 октября) специалисты организации «Экоспас» собрали 185 кубометров нефтесодержащей жидкости в затоне Оби.

Напомним, 18 октября из-за усиления ветра оторвалась учаленная к берегу порожняя баржа. Она столкнулась с баржей, на которой хранились ёмкости с нефтью. Одна из восьми ёмкостей треснула, часть нефтепродуктов вытекла в затон. Эксплуатирующая судно организация устранила пробоину. Участок разлива локализовали с помощью 150-метрового бонового заграждения.

Ситуация остаётся на контроле, подчеркнули в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября СК объявил о проверке по факту столкновения двух барж в затоне реки Обь в Томской области.

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