Ростов-на-Дону, , 13:58 — REGNUM Власти Ростова-на-Дону опровергли информацию о дефиците кислорода в COVID-стационарах. Об этом журналистам сообщила заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена Кожухова.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей — все новости»

"Проблем со снабжением кислородом нет. У больниц ‑ и 20-й, и других лечебных учреждений — заключены контракты на поставку кислорода, и они исполняются в надлежащем виде. Применении кислорода сжиженного или другого — это находится в полномочиях лечебного учреждения. И приобретение того или иного кислорода требует особой сертификации от соответствующих служб», — пояснила чиновница.

ИА REGNUM напоминает, что Росздравнадзор начал проверку по факту смерти пациентов COVID-госпиталя в Ростове-на-Дону. По некоторым данным, причиной массовой гибели людей стал дефицит кислорода. Власти эту информацию опровергли.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовские власти отреагировали на массовую гибель пациентов с COVID-19

Читайте развитие сюжета: Ростовские власти назвали сообщение о гибели пациентов с COVID-19 фейком