Сосногорск, , 13:46 — REGNUM Двое детей пострадали в результате ДТП с участием школьного автобуса в Республике Коми. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба МВД по региону.

Уточняется, что авария произошла в 07:48 (совпадает с мск) в Сосногорске, когда, по предварительной информации, школьный автобус двигался в указанный город из поселка Нижний Одес.

«В районе дома 30 по ул. Энергетиков г. Сосногорска водитель школьного автобуса при повороте не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомашиной «Урал». В автобусе находились 14 детей, двое из которых обратились с травмами в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября стало известно, что во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в результате ДТП перевернулся микроавтобус с детьми, пострадали пять человек.