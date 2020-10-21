Хабаровск, , 13:37 — REGNUM В Хабаровском крае потерпел крушение самолёт Су-34. По информации пресс-службы Восточного военного округа, инцидент произошёл сегодня, 21 октября, при проведении планового учебно-тренировочного полёта.

Фронтовой бомбардировщик Су-34 poter.simon

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Летчикам удалось спастись, они катапультировались.

«Их здоровью угрозы нет. В настоящее время члены экипажа эвакуированы на аэродром базирования», — говорится в сообщении.

Известно, что полёт выполнялся без боекомплекта. Также отмечается, что самолёт упал в лесисто-равнинной местности. На земле разрушений нет.

Причины случившегося пока не называются. На место происшествия направлена комиссия Восточного военного округа.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре на территории Тверской области полёта потерпел крушение истребитель Су-30. Боевая машина упала в лес, лётчики успели катапультироваться.