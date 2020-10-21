Бавлы, Татария, , 13:38 — REGNUM В Татарии в городе Бавлы в многоквартирном доме в ночь на 21 октября произошел хлопок газа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Сообщение об инциденте потупило 21 октября в 01:35. Пожар по причине хлопка газовоздушной смеси произошел на улице Хади Тукташ в доме №10. Возгорание тушили в квартире на третьем этаже. После хлопка газа повреждено остекление на кухне и разрушены межквартирные перегородки, состоящие из гипсовых плит между двумя квартирами. Пострадал один мужчина. Медпомощь ему оказали на месте. Также ссадину бедра получила 11-летняя девочка.

Прокуратура проведет проверку, по результатам которой оценят законность действия хозяина квартиры, где произошло ЧП, а также газоснабжающей организации и контрольно-надзорных ведомств в сфере пожарной безопасности.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии прокуратура организовала проверку информации о хлопке газа и пожаре в многоквартирном жилом доме №42 на улице Сююмбике в Нижнекамске.

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