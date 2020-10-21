Барнаул, , 13:20 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае продолжает оставаться крайне напряженной. По данным оперативного штаба на 21 октября, к настоящему времени выявлено 17 103 носителей SARS-CoV-2, причём только 205 из них добавились за последние сутки.

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По-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (5286 человек, +53 за последние сутки) и ОРВИ (6115 человек, +139 за последние сутки).

Тяжелобольных к настоящему времени насчитывается 364 пациента (за последние сутки данные не изменились), к ИВЛ подключены 136 пациентов (-2 за последние сутки). Не обошлось без девяти новых летальных случаев.

Общее число жертв коронавируса в Алтайском крае составляет уже 668 человек. Растёт число заразившихся коронавирусом детей. Сначала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 298 (+28 за последние сутки) человек. В общей сложности SARS-CoV-2 победили 14 553 человека (+299 человек человек за сутки).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи со взрывным ростом распространения коронавируса и началом сезона простуд сотрудники скорой и неотложной медицинской помощи в Алтайском крае работают на износ — время ожидания медицинской бригады может составлять более суток. Тоже самое касается и патологоанатомов. В подвальном помещении больницы №12 в Барнауле скопились десятки трупов.

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