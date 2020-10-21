Санкт-Петербург, , 13:18 — REGNUM В Санкт-Петербурге водитель фуры скончался за рулем своего грузового автомобиля, когда ехал по кольцевой автомобильной дороге (КАД). Об этом 21 октября сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Виляющую на полном ходу фуру без водителя автомобилисты заметили утром в среду на КАД. По предварительной информации, около 11:00 часов утра в районе 46 км внутреннего кольца КАД во Всеволожском районе Ленинградской области 42-летний водитель грузового автомобиля Volvo совершил касательное столкновение с Renault, после чего на 48 км внутреннего кольца КАД наехал на силовое ограждение.

«В результате ДТП водитель «Вольво» скончался на месте происшествия, предположительно, смерть наступила во время движения», — уточнили в дорожной полиции.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.