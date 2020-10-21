Саратов, , 13:10 — REGNUM На территории Саратовской области за 9 месяцев 2020 года зарегистрировали 505 случаев отравлений спиртосодержащей продукцией, из которых 299 — с летальным исходом. В 2019 году за этот же период зарегистрировано 558 отравлений, из них 198 случаев закончились гибелью. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Основную долю отравлений спиртосодержащими жидкостями составляют отравления этиловым спиртом — 91%. От некачественного продукта пострадали порядка 75,8% мужчин и 24,2% женщин. Место приобретения алкоголя погибшими неизвестно.

ИА REGNUM напоминает, количество зарегистрированных в России смертей от случайного отравления алкоголем в первом квартале 2020 года снизилось до 1,6 тыс., что на 33% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Больше всего смертей в январе — марте 2020 года зафиксировано в Московской области (126 случаев), а также в Свердловской (91), Кемеровской (72), Саратовской (63) и Воронежской (57) областях.

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