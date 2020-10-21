Одесса, Украина, , 12:44 — REGNUM В Одесской области Украины тяжело ранен кандидат в депутаты местного облсовета от партии «Батькивщина» Андрей Бабенко. Об этом сообщило 21 октября издание «Думская».

По данным журналистов, в районе села Курган возле автозаправки произошёл взрыв.

«Мы ехали на встречу с избирателями, и прямо в пути произошёл взрыв, всю машину просто порвало осколками, там были и куски металла, и шарики», — рассказал помощник кандидата.

По его словам, Бабенко получил тяжёлую травму головы и его готовят к операции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одессе неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в редакцию одного из местных изданий.

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