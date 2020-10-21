Одесса, Украина, 21 октября 2020, 12:44 — REGNUM В Одесской области Украины тяжело ранен кандидат в депутаты местного облсовета от партии «Батькивщина» Андрей Бабенко. Об этом сообщило 21 октября издание «Думская».
По данным журналистов, в районе села Курган возле автозаправки произошёл взрыв.
По его словам, Бабенко получил тяжёлую травму головы и его готовят к операции.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одессе неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в редакцию одного из местных изданий.
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