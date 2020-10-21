Воронеж, , 12:28 — REGNUM Около пяти миллионов рублей отдали мошенникам жители Воронежской области за минувшие сутки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по региону 21 октября. Жертвами мошенников стали 16 человек.

Так, почти 2 млн рублей потеряла 26-летняя жительница Ленинского района Воронежа. Женщине позвонил на мобильный телефон неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка, он сообщил, что ей одобрена заявка по кредиту. Женщина ответила, что не подавала заявку, на что собеседник сообщил ей, что это сделали мошенники, и теперь необходимо вывести 1 млн 949 тыс. рублей на счет и вернуть банку, чтобы долг по кредиту не числился за женщиной. Затем женщину переключили на другого «сотрудника банка», который предложил потерпевшей срочно снять деньги в банкомате и передать их в «банк». Что потерпевшая и сделала, а затем, руководимая «сотрудником банка», провела несколько операций по зачислению денежных средств через другой банкомат на несколько счетов. Только после этого она поняла, что стала жертвой мошенников.

Около миллиона рублей потерял 69-летний воронежцев. Мошенники действовали по похожей схеме: представившись сотрудником банка, неизвестный сообщил ему, что с его карты были переведены деньги во Владивосток, и для отмены операции нужно сообщить номер карты, а также предупредить аналогичные случаи со счетами в других банках, для чего нужно снять денежные средства и положить их на счет банка. После проведения операций под руководством мошенников мужчина лишился 1 млн 30 тыс. рублей.

Отделом по расследованию преступлений на территории Ленинского района СУ УМВД России по Воронежу возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Полиция в очередной раз просит граждан быть бдительными и напоминается, что банк никогда не запрашивает по телефону сведения о карте клиента, её номер, код на обратной стороне, фамилию, имя и отчество владельца карты, срок её действия и PIN-код.