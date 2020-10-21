Севск, Брянская область, , 12:30 — REGNUM Три человека пострадали при столкновении автобуса и бетоновоза в Севском районе Брянской области. Водитель ПАЗа не пропустил грузовик на перекрёстке, сообщили ИА REGNUM 21 октября в пресс-службе регионального УМВД.

Автобус ПАЗ столкнулся с автобетоносмесителем КамАЗ 20 октября примерно в 18:10 на 2 км автодороги Севск — Доброводье — подъезд к автодороге М-3. По предварительной информации, водитель не уступил дорогу грузовику, у которого было преимущественное право проезда перекрестка. Водитель автобуса с ушибами ног и две его пассажирки с закрытыми черепно-мозговыми травмами и сотрясениями госпитализированы.

Всего за прошедшие сутки в Брянской области зарегистрировано четыре ДТП, в результате которых шесть человек получили различные травмы.