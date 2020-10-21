Тбилиси, , 12:21 — REGNUM В Грузии 21 октября произошло землетрясение. Об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.

По данным ведомства, подземные толчки были зафиксированы возле небольшого поселка, который находится в 14 км от города Цалка, на расстоянии 54 км от Тбилиси. Их магнитуда составила 3,3.

Сообщается, что землетрясение было зафиксировано в 12:03 по местному времени (11:03 мск). Глубина залегания эпицентра — 11 км. Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Стоит отметить, что самое сильное землетрясение в Грузии было зафиксировано в 1991 году. Оно затронуло регионы Рача и Имеретия. Магнитуда колебаний составила 7,0. Тогда погибли около 200 человек.