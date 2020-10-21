Вашингтон, , 11:47 — REGNUM Сотрудники таможни в международном аэропорту Майами заявили об изъятии нескольких древних каменных резных изделий, незаконно вывезенных в США из Камеруна по поддельным документам. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на свои источники.

Специалисты по культуре сообщили, что скульптуры в форме фаллоса, известные как монолиты Икома, были сделаны между 200 и 1000 годами нашей эры недалеко от города Иком в районе штата Кросс-Риверс в Нигерии, граничащем с Камеруном.

Каждая из них уникально украшена геометрическими узорами человеческих черт лица и неразборчивыми надписями, которые лингвисты считают доисторической формой письма и визуальной коммуникации.

Таможенники заявили, что артефакты будут возвращены в Камерун.