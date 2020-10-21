Ростов-на-Дону, 21 октября 2020, 11:42 — REGNUM Росздравнадзор начал проверку по факту смерти пациентовCOVID-госпиталя в Ростове-на-Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве 21 октября.
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По сообщению ряда интернет-изданий, в стационаре, развёрнутом для пациентов с коронавирусом, пациенты скончались из-за нехватки кислорода.
«По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области проверит причину смерти 13 пациентов с COVID-19 в городской больнице Ростова-на-Дону, которым, по сообщению в СМИ, не хватило кислорода», — говорится в сообщении ведомства.