Одесса, Украина, , 11:11 — REGNUM В Одессе двое неизвестных подожгли помещение издания «Альтернатива». Об этом сообщила 21 октября пресс-служба Национального союза журналистов Украины (НСЖУ).

В результате пожара сгорела мебель и пострадал пол. Оргтехнику удалось спасти.

Как сообщили в НСЖУ, это уже второе нападение на СМИ, 17 октября 2020 года неизвестные избили главного редактора издания Романа Варшанидзе.

«Накануне местных выборов избиение независимого журналиста и поджог его редакции являются актами запугивания журналистов не только в Одесской области, но и во всей Украине», — заявил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о ложном минировании студии телеканала Zik в Киеве.

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