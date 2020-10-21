Одесса, Украина, 21 октября 2020, 11:11 — REGNUM В Одессе двое неизвестных подожгли помещение издания «Альтернатива». Об этом сообщила 21 октября пресс-служба Национального союза журналистов Украины (НСЖУ).
В результате пожара сгорела мебель и пострадал пол. Оргтехнику удалось спасти.
Как сообщили в НСЖУ, это уже второе нападение на СМИ, 17 октября 2020 года неизвестные избили главного редактора издания Романа Варшанидзе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о ложном минировании студии телеканала Zik в Киеве.
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