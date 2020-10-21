Курган, , 10:58 — REGNUM Кто и зачем сел в кресло сенатора от Курганской области, таким вопросом задается издание Полит.ru в публикации «Бросок с удушением», полный текст которой предлагаем вашему вниманию.

«Перед промышленником Сергеем Муратовым замаячила перспектива проверки Генпрокуратуры — соответствующую жалобу подал экс-партнер Олег Кудинов, сообщает URA.RU. Олега Кудинова осудили за мошенничество и отобрали имущество, которое он сам же заложил, надеясь привлечь в партнеры инвестпроекта НПО «Курганприбор» — его контролирует Сергей Муратов. Жалоба от адвоката Кудинова Виталия Воронкина поступила в Генпрокуратуру РФ, сообщило URA.RU.

Правда, Сергей Муратов уже прикрылся статусом сенатора — это дает ему неприкосновенность.

«Кудинова осудили за мошенничество, но там все перевернуто. Я жалуюсь на силовиков, которые действуют в интересах Муратова, не проверяя должным образом обращения Кудинова и мои жалобы», — отметил адвокат.

По данным Арбитражного суда, НПО «Курганприбор» (где Муратов был председателем совета директоров) одолжило Кудинову 80 млн рублей под строительство завода по переработке артемии (озерные рачки). «У Кудинова не было возможности исполнять договорные отношения. Он был поставлен в тупик. У него забрали три фирмы и 60 земельных участков», — пояснил Воронкин. На приговор направлена апелляция. Дело разбиралось и в арбитражных судах, но суд почему-то не захотел обратить в счет долга другое имущество, которое было в залоге и о котором просил бизнесмен.

Но рассмотрение жалобы Генпрокуратурой теперь мало волнует Сергея Муратова — он получил сенаторскую неприкосновенность. Промышленника Муратова в регионе называли человеком с большими политическими амбициями, но он продолжал управлять бизнес-империей и в последние годы заседал в областном заксобрании.

«Некоторые считают, что интерес силовиков мог быть и к самому Муратову. Но теперь это вроде и не актуально. После назначения сенатором Сергей Николаевич становится неприкосновенной фигурой», — говорит источник URA.RU.

Но позиции «человека с большими политическими амбициями» укрепились не только за счет его переезда в Москву. Близкие Сергею Муратову люди остаются при хороших должностях в регионе.

«ОНФ возглавляет зять Федор Теребенин, которого стали называть кандидатом в депутаты в Госдуму. В облдуму прошла давняя соратница Муратова Татьяна Хильчук. В гордуме остается сотрудник «Курганприбора» Александр Маклыгин» (Муратов — председатель совета директоров этого предприятия), — переговариваются инсайдеры. По их мнению, после ухода Хильчук из гордумы ее место вполне может занять еще один родственник Муратова. «Зять Юрий Авдалов пока не вовлечен в политику. Логично, если и он начнет свою политическую карьеру», — считают источники URA.RU.

Издание напоминает, что под следствием находятся еще два человека, с которыми Муратов имел совместный бизнес (коммерсант Сергей Пузанов) или просто водил дружбу (экс-глава курганского ГУ МЧС Олег Рожков). До 2013 года Сергей Пузанов вместе с Муратовым и Алексеем Тимановым контролировал «Кузбассуглеснаб», который впоследствии был ликвидирован. В 2017 году банк-кредитор инициировал веерное банкротство компаний, связанных с УК «Уралнефть» и бизнесменом Сергеем Пузановым. Их долг — около 900 млн рублей. Олег Рожков и Сергей Муратов вместе «развивали» самбо в регионе — и даже получали благодарности.

И теперь как бы эта самбистская дружба не стала ниточкой для следствия…».