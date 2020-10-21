Ярославль, , 10:56 — REGNUM В Ярославской области рост новых выявленных случаев коронавируса в сутки сменился небольшим снижением. Об этом сообщает проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

Статистика Информационный центр по коронавирусу в России

За последние сутки выявлен 101 новый случай, что на 1 случай меньше, чем сутками ранее. Небольшое снижение началось после пика 18 октября, когда было выявлено 107 фактов заражений.

За последние сутки выздоровели 117 человек, новых смертельных случаев не зарегистрировано.

Приостановился и рост пациентов больниц. По данным регионального штаба на 21 октября госпитализировано на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона 1323 пациента: 455 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 868 с типичной клиникой COVID-19. Днём ранее в клиниках находились 1327 человек.

Правда, говорить о положительных тенденциях пока рано — до этого число новых случаев заражений и занятых коек в госпиталях стабильно увеличивалось в течение нескольких недель.

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