Харьков, Украина, , 10:39 — REGNUM Недалеко от Харькова столкнулись автомобили Toyota Land Cruiser и Daewoo Lanos. Об этом сообщило 21 октября издание «Обозреватель».

По данным журналистов, в результате аварии водитель и пассажир Lanos скончались, а водитель Land Cruiser выжил. Погибшим оказался 41-летний начальник 32-й государственной пожарно-спасательной части главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Харьковской области.

Отмечается, что в автомобиле Toyota находились двое молодых людей 21 и 19 лет. По предварительным данным, они были в состоянии лёгкого алкогольного опьянения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Львовской области на международной трассе Киев — Чоп столкнулись четыре автомобиля. В результате аварии погибли три человека.

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