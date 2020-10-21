Ярославль, 21 октября 2020, 10:28 — REGNUM В Ярославской области в результате спецоперации УФСБ, Росгвардии и полиции задержаны участники преступного сообщества, которое занималось продажей сигарет без акцизных марок. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета по Ярославской области.
В ходе проведенных обысков правоохранители изъяли незаконную табачную продукцию — более 1 миллиона пачек сигарет, а также деньги за реализованный товар.
Все подозреваемые задержаны и арестованы. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация преступного сообщества и участие в нем».
Продажа сигарет без акцизных марок наносит существенный ущерб бюджету, так как значительную часть стоимости табачной продукции составляют как раз акцизы.