Ярославль, , 10:28 — REGNUM В Ярославской области в результате спецоперации УФСБ, Росгвардии и полиции задержаны участники преступного сообщества, которое занималось продажей сигарет без акцизных марок. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета по Ярославской области.

УФСБ России по Ярославской области

В ходе проведенных обысков правоохранители изъяли незаконную табачную продукцию — более 1 миллиона пачек сигарет, а также деньги за реализованный товар.

«Как следует из материалов уголовного дела, в период с января 2018 года по сентябрь текущего года преступное сообщество, состоящее из трех организованных преступных групп, в состав которых входило как минимум двенадцать человек, незаконно приобретали и сбывали жителям Ярославской области табачную продукцию, не маркированную акцизными марками Российской Федерации. За указанный период времени сообщники сбыли товара на сумму более 300 млн рублей», — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Все подозреваемые задержаны и арестованы. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация преступного сообщества и участие в нем».

Продажа сигарет без акцизных марок наносит существенный ущерб бюджету, так как значительную часть стоимости табачной продукции составляют как раз акцизы.