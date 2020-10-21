Ярославль, 21 октября 2020, 10:28 — REGNUM В Ярославской области в результате спецоперации УФСБ, Росгвардии и полиции задержаны участники преступного сообщества, которое занималось продажей сигарет без акцизных марок. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета по Ярославской области.

УФСБ России по Ярославской области
УФСБ России по Ярославской области

В ходе проведенных обысков правоохранители изъяли незаконную табачную продукцию — более 1 миллиона пачек сигарет, а также деньги за реализованный товар.

«Как следует из материалов уголовного дела, в период с января 2018 года по сентябрь текущего года преступное сообщество, состоящее из трех организованных преступных групп, в состав которых входило как минимум двенадцать человек, незаконно приобретали и сбывали жителям Ярославской области табачную продукцию, не маркированную акцизными марками Российской Федерации. За указанный период времени сообщники сбыли товара на сумму более 300 млн рублей», — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Все подозреваемые задержаны и арестованы. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация преступного сообщества и участие в нем».

Продажа сигарет без акцизных марок наносит существенный ущерб бюджету, так как значительную часть стоимости табачной продукции составляют как раз акцизы.