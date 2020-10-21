Колпино, Санкт-Петербург, , 10:28 — REGNUM В городе Колпино (входит в состав Санкт-Петербурга) неизвестный мужчина открыл стрельбу, пока другой злоумышленник пытался вынести из магазина продукты. Оба преступника скрылись, идет их поиск. Об этом 21 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел накануне поздним вечером. Около 22:00 часов 20 октября в полицию Колпинского района поступило сообщение от администратора торгового зала сетевого супермаркета на улице Павловская. Он рассказал, что около 21:20 неизвестный злоумышленник вынес без оплаты товар. Сотрудники магазина попытались остановить мужчину, однако в это время один из покупателей несколько раз выстрелил из предмета, похожего на пистолет.

«В результате инцидента пострадавших нет. Стрелявший и похититель скрылись. В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия направленные на установление личностей и местонахождение обоих граждан», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Санкт-Петербурге недовольный клиент магазина на Кушелевской дороге в Калининском районе при помощи автомата для страйкбола и приятеля пытался «разобраться» с сотрудниками магазина, которых он заподозрил в обсчёте. При этом было совершено хищение алкоголя.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Разбой». Один из злоумышленников задержан на основании ст. 91 УПК РФ. Второго мужчину допросили в качестве свидетеля и отпустили.

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