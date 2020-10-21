Соледар, ДНР, , 10:09 — REGNUM За минувшие сутки в ДНР зафиксированы три случая нарушения перемирия со стороны украинских силовиков. Об этом сообщили 21 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, боевики ВСУ выпустили четыре мины калибра 82 мм, применили гранатомёты РПГ, АГС, а также крупнокалиберные пулемёты.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Минеральное, Спартак», — сказано в сообщении.

Жертв среди мирных жителей, а также повреждений гражданской инфраструктуры удалось избежать.

Напомним, ранее наблюдатели зафиксировали несколько взрывов на позициях ВСУ в районе населённого пункта Авдеевка.

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