Чебоксары, , 10:12 — REGNUM По факту смерти 3-летнего мальчика в Чебоксарах следственные органы организовали проверку. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Чувашии.

Трагедия произошла 19 октября около 18:30. Малолетний ребенок, оставшись в кухне квартиры без присмотра взрослых, залез на подоконник и выпал из окна 13-го этажа. Малыш скончался на месте, полученные травмы оказались не совместимы с жизнью.

Следователи провели тщательный осмотр места происшествия и опросили очевидцев. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Чебоксарах 7 сентября выпала из окна с высоты четвертого этажа и разбилась насмерть семилетняя девочка. ЧП произошло в одном из домов, расположенных по улице Гражданская.

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