Джелалабад, Афганистан, , 09:45 — REGNUM Как минимум 12 человек погибли и ещё 12 пострадали из-за давки, возникшей во время получения виз перед посольством Пакистана в столице восточной афганской провинции Нангархар — Джелалабаде. Об этом 21 октября сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти.

По информации последних, большую часть из погибших в результате происшествия составляют женщины. При этом причины возникновения давки у пакистанского посольства не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября начальник иранской антинаркотической полиции полковник Маджид Карими и заместитель министра внутренних дел Афганистана по борьбе с наркотиками Мохаммад Хашим Ортаг подчеркнули важность совместного всестороннего сотрудничества между двумя странами в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и их транзитом.