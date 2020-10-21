Карачи, Пакистан, , 09:38 — REGNUM Как минимум три человека погибли и ещё 15 получили ранения из-за взрыва в многоэтажном здании в городе Карачи (Пакистан). Об этом 21 октября сообщает газета Doon со ссылкой источники.

По их данным, в результате произошедшего указанное здание получило значительные повреждения и, кроме этого, были выбиты стекла в окнах расположенных рядом домов и находившихся неподалеку автомобилей.

Также указывается, что все пострадавшие в настоящее время доставлены в медучреждения. Как предполагают правоохранители, мог произойти взрыв баллона с газом. В данный момент идут мероприятия по установлению точных причин происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября в польском городке Костшине-над-Одрой взорвался жилой дом по причине утечки газа.