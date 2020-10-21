Чистополь, Татария, , 09:38 — REGNUM В городе Чистополе произошел пожар в частном доме. О возгорании жилища информация на пульт спасателей поступила 21 октября в 4:30. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на ГУ МЧС по РТ.

Пожар вспыхнул в одноэтажном бревенчатом доме на улице Советской. Спасательные службы сбивали огонь, который охватил дом по всей площади. Почти сразу было обнаружено тело женщины. Вторую погибшую нашли спустя 40 минут, когда возгорание ликвидировали. Предварительно, пожар произошел из-за неправильной эксплуатации бытовых электроприборов.

Личности погибших установили не сразу. Позже выяснилось, что это 53-летняя женщина и ее 80-летняя мать.

ИА REGNUM ранее сообщало, в селе Чистопольские Выселки в Татарии 15 октября произошел пожар в частном деревянном одноэтажном доме. После ликвидации пожара обнаружили тела троих мужчин в возрасте 59-ти, 45-ти и 39-ти лет. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности трем лицам»).

Читайте также: При пожаре в частном доме в Татарии погибли три человека