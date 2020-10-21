Нижний Тагил, Свердловская область, , 09:22 — REGNUM В десятках жилых домов Нижнего Тагила (Свердловская область) сгорела бытовая техника на сотни тысяч рублей после скачка напряжения. Об этом сообщают возмущённые горожане.

Инцидент произошёл в частном секторе на улице Совхозная. В ходе ремонта трансформаторной подстанции возник скачок напряжения, что повлекло за собой массовое выгорание техники, говорят местные жители.

В «Облкоммунэнерго» заявляют, что скачок мог произойти из-за включения генератора в одном из частных домов. Ответственность за электроснабжение несёт управляющая компания, передаёт слова коммунальщиков ИА «Все новости».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посёлок «Золотая горка» в Свердловской области на долгое время лишился газа после того, как застройщик пробил газопровод.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратура проверит инцидент с газом в посёлке «Золотая горка» на Урале