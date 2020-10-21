Вашингтон, , 09:22 — REGNUM Мужчина из американского штата Мэриленд, подозреваемый в стрельбе из ружья в двух сторонников президента США Дональда Трампа, когда последние посигналили ему из автомобиля во время вывешивания им у себя во дворе знака BLM, задержан и арестован. Об этом 21 октября сообщает телеканал CBS News.

По данным журналистов, происшествие случилось 17 октября, когда Нил Хоук со своим сыном посигналили из автомобиля, на котором был размещен большой баннер в поддержку Трампа, своему соседу, во время вывешивания последним во дворе знака движения Black Lives Matter.

«Он наклонился. У него там было ружье, он вытащил его и прицелился. Мы были в недоумении. Следующее, что мы услышали, был выстрел из ружья», — рассказал Хоук и добавил, что до этого никогда не встречался с этим человеком.

Также уточняется, что открывшему стрельбу может грозить за это до 100 лет лишения свободы, при этом пострадавший в результате инцидента заявил, что не хочет для своего соседа такого наказания.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября стало известно, что как минимум семь человек, в том числе дети, получили ранения в результате стрельбы, которую открыли неизвестные в американском штате Аризона.