Бени, Конго, , 09:13 — REGNUM Неизвестные вооруженные лица освободили более 1300 заключенных из тюрьмы на востоке Демократической Республики Конго в результате скоординированного нападения во вторник, 20 октября. Об этом сообщает ВВС Swahili со ссылкой на заявление мэра города Бени.

Модеста Бакванамаха обвинил в нападении членов одной из группировок, действующей в этом районе.

По его словам, только 110 из 1456 заключенных, среди которых были боевики, остались в тюрьме после одновременного нападения на центральную тюрьму Кангбайи в Бени и блокпост, защищавший исправительное учреждение.

«Многочисленным нападавшим удалось взломать дверь с помощью электрооборудования», — заявил Бакванамаха.

«Утром мы спали, но около 04:00 услышали действительно громкую перестрелку», — рассказал Лукия Бафана Рубан, один из немногих заключенных, который решил не бежать.

«Да помилует нас государство за то, что мы добровольно остались здесь, в тюрьме», — добавил он.

Из переполненных и плохо охраняемых тюрем Конго часто совершаются побеги. Аналогичное число заключенных сбежало, когда та же самая тюрьма подверглась нападению в июне 2017 года.

По словам репортеров, год назад армия ДР Конго начала крупномасштабную кампанию по борьбе с повстанцами. В ответ боевики покинули свои базы, разделились на более мелкие и мобильные группы и нанесли ответные удары по гражданским лицам.

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