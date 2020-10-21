Бамако, , 09:07 — REGNUM Уже две недели более 2000 жителей деревни Фарабугу в центральном регионе Мали отрезаны от цивилизации после того, как их населенный пункт был взят под контроль боевиками. Об этом сообщает RFI Kiswahili.

По словам репортеров, вооруженные лица запретили кому-либо въезжать в деревню, расположенную близ города Диабали области Сегу.

Как сообщили свидетели, во время захвата деревни две недели назад погибли шесть человек, еще девять были взяты в плен. Теперь до деревни невозможно добраться наземным транспортом, поскольку боевики разрушили мост, соединяющий деревню с ближайшими населенными пунктами.

По информации военных источников, отсутствие транспортной доступности из-за разрушения моста и сильных дождей является ключевой причиной, по которой вооруженные силы Мали не могут вмешаться в ситуацию и отбить деревню у захватчиков.

Однако во вторник, 20 октября, в вооруженных силах Мали заявили, что в деревню с самолета был сброшен груз с гуманитарной помощью, в котором находились предметы первой необходимости.