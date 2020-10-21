Омск, , 09:00 — REGNUM Омские судебные приставы взыскали с жителя Нижнеомского района уголовный штраф в размере 500 тысяч рублей за незаконную охоту. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 октября в управлении Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Омской области.

Уголовное дело в отношении 59-летнего жителя Омской области рассмотрел Татарский районный суд Новосибирской области. По данным УФССП, зимой омский охотник, находясь на территории закреплённых охотугодий в Усть-Таркском районе Новосибирской области, добыл косулю сибирскую. При этом разрешение мужчина имел на добычу кабана. Своими действиями охотник причинил вред новосибирскому министерству природных ресурсов и экологии.

Суд признал его виновным и назначил штраф в размере 500 тысяч рублей, предоставив рассрочку по уплате на четыре года 11 месяцев. Исполнительный документ по взысканию штрафа поступил в Нижнеомское районное отделение судебных приставов. Как пояснили в УФССП России по Омской области, мужчина уже погасил остаток задолженности.

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