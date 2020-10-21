Тюмень, , 08:58 — REGNUM В Тюмени на открытой в августе развязке Мельникайте — 30 лет Победы провалился в асфальт пассажирский автобус. Об этом сообщает портал 72.ru.

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Фото и видео происшествия размещены в социальных сетях. В пресс-службе компании «Мостострой-11», которая с опережением графика сдала развязку торжественно и с помпой, пояснили, что «прорвало теплотрассу, вода пошла, и просела земля».

Окончательный срок восстановления важной для Тюмени транспортной артерии в «Мостострой — 11» не назвали.