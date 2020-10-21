Самара, , 08:49 — REGNUM Количество зарегистрированных фактов острых отравлений наркотиками снизилось на 20% в текущем году в Самарской области. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос обсуждался на заседании антинаркотической комиссии региона. Чиновники отметили, что в этом направлении имеется положительна динамика. В текущем году количество зарегистрированных случаев острых отравлений наркотиками сократилось с 306 до 243, а число происшествий с трагическим исходом уменьшилось в два раза с 82 до 44. При этом необходимо усилить контроль.

Отмечается, что экспертов тревожат показатели наркопреступлений. Сложная обстановка в этой сфере наблюдается в Чапаевске, Тольятти, Жигулевске, Сызрани, Самаре, Отрадном, а также в муниципалитетах Красноярский, Кинельский, Волжский, Кинель-Черкасский и некоторых других. При этом 76% наркопреступлений приходятся на городские округа региона.

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