Петропавловск-Камчатский, , 08:28 — REGNUM Насиловавший в течении нескольких лет собственную малолетнюю внучку 80-летний житель Вилючинска приговорен судом к 10 годам лишения свободы в колонии строго режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК РФ.

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Пенсионер с 2008 по 2011 год неоднократно насиловал внучку 2004 года рождения. В ходе следствия комплексная сексолого-психолого-психиатрическая судебная экспертиза у обвиняемого не выявила расстройств сексуального предпочтения в форме педофилии.

Судом также удовлетворен гражданский иск на сумму 250 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Каменске-Шахтинском Ростовской области перед судом предстанут родители, обвиняемые в истязании своих маленьких детей. Как полагают следователи, мать и отец с апреля 2019 года по январь 2020 года систематически били своих детей 2017 и 2019 годов рождения, унижали, лишали еды, нарушали режим дня, игнорировали их лечение.