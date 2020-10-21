Казань, , 09:15 — REGNUM В Татарии возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и похищения человека. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Днем 20 октября ранее судимый 44-летний мужчина проник в дом в поселке Юдино в городе Казани, где в тот момент находились 13-летний сын и 17-летняя дочь его бывшей сожительницы. Угрожая ножом, злоумышленник изнасиловал девушку, а затем подобное деяние совершил с матерью, которая вернулась домой. После этого подозреваемый насильно усадил женщину в автомобиль и увез в неизвестном направлении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали, женщину удалось освободить. Прокурор республики Ильдус Нафиков взял расследование уголовного дела по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ («Изнасилование несовершеннолетней») и ст. 126 УК РФ («Похищение человека») под личный контроль.

ИА REGNUM напоминает, в Казани осужден 40-летний местный житель, которого признали виновным в изнасиловании несовершеннолетней девочки. Приговором суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.

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