Челябинск, , 08:04 — REGNUM Крупный лесной пожар в Брединском районе Челябинской области, возникший 19 октября, удалось локализовать. Об этом сообщает региональное управление лесами.

Площадь локализации пожара, который прошёл площадь около 980 га, в настоящее время уточняется. Угрозы для населённых пунктов нет.

Всего за время пожароопасного сезона 2020 года в области на территории лесного фонда было ликвидировано 674 лесных пожара, охвативших площадь около 4026 га.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области продолжается тушение природного пожара на территории Брединского района. В ликвидации возгорания участвует 181 человек и 44 единицы техники.

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