Шадринск, Курганская область, , 07:56 — REGNUM В курганском городе Шадринске под стражу заключены два местных жителя, которых обвиняют в убийстве мужчины, попросившего их не шуметь. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

По версии следствия, в ночь на 13 октября 2020 года 20‑ и 21-летний обвиняемые в компании распивали спиртное в одной из квартир дома по ул. Ленина в Шадринске. В дверь постучался 31-летний сосед и обратился к пирующей компании с просьбой гулять потише, но те не отреагировали на замечание. Когда мужчина пришёл с просьбой не шуметь во второй раз, его вывели во двор дома и там жестоко избили. От полученных травм недовольный шумом сосед скончался.

Двум избивавшим мужчину гражданам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).