Санкт-Петербург, , 07:51 — REGNUM Со строительной площадки будущей железнодорожной платформы на юге Санкт-Петербурга сапёрами общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) были вывезены на полигон для уничтожения боеприпасы времён Великой Отечественной войны. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба ЗВО Минобороны РФ.

Опасные предметы были обнаружены строителями в ходе работ. Прибывшие по вызову сапёры в ходе инженерной разведки обнаружили остальные боеприпасы: три снаряда калибра 76 мм и один калибра 82 мм, две миномётные мины калибра50 мм, гранату Ф-1 и три килограмма тротила, помещённого в специальную укладку.

Все боеприпасы были подвержены сильной коррозии. Военнослужащие со всеми предосторожностями вывезли их спецтранспортом на полигон для последующего уничтожения.

Как сообщало ИА REGNUM, со строительной площадки в Санкт-Петербурге сапёрами общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) был вывезен на полигон для уничтожения снаряд времён Первой мировой войны. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба ЗВО Минобороны РФ.

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