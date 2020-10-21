Нижний Новгород, , 07:24 — REGNUM В рабочем посёлке Выездное Нижегородской области на складе произошёл крупный пожар. Об этом 21 октября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Информация о возгорании по адресу: рабочий посёлок Выездное, улица Сельхозтехника, поступило в дежурную часть в 05:54 по местному времени (совпадает с московским). Прибывшие пожарные расчёты обнаружили, что загорелась кровля складского здания.

В 06:18 пожар, которому ранее был присвоен повышенный ранг сложности, локализовали на площади около 1600 квадратных метров. Тушение продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Забайкальского края инициировала проверку по факту серьёзного пожара в здании торгового центра в Чите.

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