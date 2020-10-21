Асунсьон, , 07:19 — REGNUM Полиция Парагвая изъяла рекордную партию кокаина общим весом в 2,3 тонны, сообщает Синьхуа.

Сообщается, что контрабандисты спрятали груз на судне, перевозившем уголь в Израиль. По обвинениям в организации незаконной перевозки наркотиков был задержан бывший директор одного из телеканалов Парагвая. Предполагается, что именно он отвечал за отправку судна в Израиль.

Отмечается, что захваченная партия является самой крупной с 2019 года — тогда в Парагвае правоохранители изъяли груз в 2,2 тонны кокаина.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября в Адыгее полиция обнаружила подпольную лабораторию по производству наркотиков. В ходе обысков были изъяты 1,5 кг синтетического наркотика, оборудование и более 400 литров реагентов.