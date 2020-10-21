Хабаровск, , 05:39 — REGNUM В Хабаровске завершилось расследование уголовного дела в отношении экс-начальника управления дорог и внешнего благоустройства городской администрации Олега Гроо, обвиняемого в получение крупной взятки и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ Хабаровского края.

Читайте также: Главного дорожника Хабаровска Олега Гроо арестовали на два месяца

Как было установлено в ходе расследования, Гроо в 2016 году привлёк коммерческую организацию к исполнению муниципального контракта по ремонту участка автомобильной дороги в Центральном районе Хабаровска. За свои услуги он с декабря 2016 года по февраль 2017 года от подрядчика получил более 3,9 млн рублей.

Кроме того, обвиняемый подписал документы, содержащие недостоверные сведения об объёмах выполненных ремонтных работ, в результате чего коммерческой организации были перечислены деньги в завышенном размере. Действия бывшего главного дорожника Хабаровска причинили ущерб городскому бюджету более 7 млн рублей.

«В ближайшее время уголовное дело будет передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления в суд», — добавили следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, Олег Гроо был задержан по подозрению во взятке 5 июля 2019 года.