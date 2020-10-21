Нукуалофа, , 04:17 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,9 у берегов Тонга, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясение находился в 183 километрах от населенного пункта Нейафу. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 километров. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября землетрясение магнитудой 5,6 произошло на территории Исландии. Его эпицентр находился в 17 километрах к югу от Рекьявика на глубине 10 километров. Пострадавших не было.

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