Тегеран, , 08:02 — REGNUM По словам представителя штаб-квартиры иранского наркоконтроля, более 15 тонн наркотиков конфискованы иранскими антинаркотическими полицейскими силами в стране за последнюю неделю. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 20 октября.

Заместитель главы иранского штаба по контролю над наркотиками Насер Аслани заявил, что за последнюю неделю полицейские силы по всей стране изъяли 15 213 килограммов запрещенных наркотиков, состоящих из 10 844 килограммов опиума, 151 килограмма героина, 960 килограммов марихуаны, 207 килограммов метамфетамина, 1016 килограммов гашиша, 1763 килограмма морфина и 271 килограмм других видов наркотиков.

Он подчеркнул, что эта цифра свидетельствует о 12-процентном снижении по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (17 293 килограмма). По словам Аслани, 75 процентов конфискации наркотиков было произведено в 6 иранских провинциях, включая Систан и Белуджистан, Южный Хорасан, Керман, Йезд, Исфаган и Фарс.

Чиновник отметил, что за тот же период силами полиции было задержано 7804 контрабандиста и изъято 403 автомобиля, а также некоторое количество боеприпасов.

Несмотря на высокие экономические и людские издержки, Исламская Республика в последние десятилетия активно борется с незаконным оборотом наркотиков. Иран потратил более 700 миллионов долларов на герметизацию своих границ и предотвращение транзита наркотиков, предназначенных для европейских, арабских и центральноазиатских стран.