Тегеран, , 08:15 — REGNUM Беспилотник из зоны Нагорно-карабахского конфликта упал на иранскую территорию под городом Хода-Афарин провинции Восточный Азербайджан, заявил губернатор города Али Амири. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 20 октября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Нагорный Карабах: в условиях хрупкого перемирия — все новости»

Выступая перед журналистами IRNA, Али Амири отметил, что инцидент произошёл в деревне Гара Гоч. По его словам, в результате падения беспилотника никто не пострадал. Военные эксперты в настоящий момент выясняют принадлежность беспилотника и место, с которого он взлетел.

С начала недавнего конфликта между Арменией и Азербайджаном на территорию Хода-Афарина упало более 60 боевых снарядов.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что страна подала официальную жалобу Армении и Азербайджану в связи с происходящими инцидентами, и никогда не простит подобных действий в отношении иранского народа.