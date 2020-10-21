Париж, , 00:32 — REGNUM Мечеть во французской коммуне Пантен закроется на полгода, чтобы почтить память учителя Самуэля Пати, зверски убитого исламским экстремистом 16 октября.

Как сообщает Reuters, во вторник, 20 октября, министерство внутренних дел Франции подтвердило информацию о закрытии мечети в коммуне Пантен недалеко от Парижа на 6 месяцев.

Закрытие связано с обвинениями в том, что официальные представители религиозного учреждения опубликовали на своей странице Facebook видео, которое, предположительно, могло привести к убийству Самуэля Пати.

Как передавало ИА REGNUM, 16 октября Абдулах Анзоров убил и обезглавил Пати, который во время уроков показывал сатирические образы пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон охарактеризовал преступление как теракт.