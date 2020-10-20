Вашингтон, 20 октября 2020, 23:40 — REGNUM Истребитель F/A-18E Super Hornet ВМС США потерпел крушение на территории американского штата Калифорния, сообщает 20 октября командование военной базы Лимур на своей странице в Facebook.
Истребитель рухнул на землю, пилотировавшему его летчику удалось спастись.
«Пилот безопасно катапультировался и был направлен в местное медицинское учреждение для обследования», — указано в сообщении военной базы.
Причины авиакатасрофы пока не установлены.
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