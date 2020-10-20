Салехард, , 22:03 — REGNUM Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) из микрорайона Строителей 5/5,5/6 пожаловались на качество воды в мэрию. Прислали фото и видео со ржавой холодной водой. Специалисты промыли трубы, но вода продолжала оставаться коричневого цвета, сообщил в своём Telegram-канале глава города Андрей Воронов.

«Причину аварийной ситуации установили: в магазине «Медведь» произведена незаконная врезка в сети. Из-за этого вода из отопления шла в систему холодного водоснабжения», — пояснил Андрей Воронов.

После выяснения источника загрязнения, проблема была устранена и жители микрорайона получают сейчас прозрачную холодную воду, уверяет Воронов. Глава Нового Уренгоя пояснил, что всем пострадавшим из-за аварийной ситуации сделают перерасчёт за коммунальные услуги. А на руководство магазина «Медведь» составлен протокол.

«Предприниматель заплатит рублём за вмешательство в систему водоснабжения, которое стоило чистой воды для нескольких сотен жителей соседних домов», — подытожил мэр Нового Уренгоя.