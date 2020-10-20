Каменск-Шахтинский, Ростовская область, , 21:21 — REGNUM В Каменске-Шахтинском Ростовской области перед судом предстанут родители, обвиняемые в истязании своих маленьких детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 20 октября.

Как полагают следователи, мать и отец с апреля 2019 года по январь 2020 года систематически били своих детей 2017 и 2019 годов рождения, унижали, лишали еды, нарушали режим дня, игнорировали их лечение. У одного ребёнка развилась гипотрофия второй степени и, как следствие, длительное расстройство здоровья, (квалифицировано как причинение вреда здоровью средней тяжести).

Дети находятся в приюте. Родители — 26-летняя женщина и 32-летний мужчина — ответят в суде за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, истязание в отношении двух несовершеннолетних, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.