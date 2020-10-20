Ямальский район, Ямало-Ненецкий АО, , 21:17 — REGNUM В Ямальском районе 20 октября в моторной лодке обнаружены тела двоих мужчин. По факту их гибели проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СКР ЯНАО.

Лодка «Прогресс» с телами найдена в протоке Малая Юмба, в северном направлении от села Яр-Сале Ямальского района.

По предварительным данным следствия, местные жители 1962 и 1961 годов рождения, отправились на плавсредстве 17 октября с озера Андроповский сор в село Яр-Сале, но на место не прибыли.

Следствием назначен комплекс судебно-криминалистических экспертиз для выяснения причин их гибели.